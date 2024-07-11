Официально: США объявили пакет помощи Украине на $225 млн с ЗРК Patriot

Министерство обороны США в четверг, 11 июля, подтвердило выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 225 миллионов долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Новый пакет военной помощи США будет предоставляться в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который предусматривает поставки оружия непосредственно со складов американской армии.

Пакет содержит одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, о предоставлении которого ранее объявил Джо Байден.

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Он также содержит боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы и запчасти.

На прошлой неделе США пообещали выделить 150 миллионов долларов на вооружение Украины, в частности перехватчики для систем ПВО, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение.

Они также объявили о выделении 2,2 миллиарда долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS у производителей.

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