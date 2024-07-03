США виділяють Україні пакет військової допомоги на $150 млн

У Білому домі оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $150 млн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу оголосила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Адміністрація Байдена оголошує про істотний пакет нової військової допомоги для України, оскільки США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням", – сказала вона.

За словами Жан-П’єр, це вже сьомий пакет військової допомоги, який Байден авторизував з часу ухвалення Конгресом закону про допомогу Україні у квітні.

Реклама:

"Він включає ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, інші критичні можливості, взяті з запасів американської армії", – сказала речниця.

Пакет також включає фінансування, яке буде використане міністерством оборони для закупівлі перехоплювачів, щоб допомогти Україні захистити військових на лінії фронту та міста проти російських повітряних атак.

Речниця зазначила, що допомога США мала вирішальне значення у війні в останні місяці і завдяки сміливості українських воїнів та озброєнню, наданому США та партнерами, "зрозуміло, що російський наступ довкола Харкова став помилкою".

У Пентагоні уточнили, що в новий пакет увійдуть:

Ракети для систем протиповітряної оборони HAWK; Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS); 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди; 81-мм мінометні міни; ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби; протитанкові комплекси Javelin та AT-4; боєприпаси до стрілецької зброї та гранати; обладнання та боєприпаси для підривних робіт; Тактичні транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання; Тактичні аеронавігаційні системи та обладнання для підтримки авіації; та запасні частини, технічне обслуговування та інше польове і допоміжне обладнання.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.