АР: Байден оголосить новий пакет військової допомоги Україні на $225 млн

Президент США Джо Байден у четвер, 11 липня, може оголосити про виділення Україні чергового пакета американської військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.

Про це повідомило агентство АР з посиланням на двох посадовців США, пише "Європейська правда".

За даними джерел АР, Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

Пакет, як очікується, міститиме зенітно-ракетний комплекс Patriot, передання якого США підтвердили раніше. Її передадуть зі складів американської армії, аби прискорити розгортання в Україні.

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Минулого тижня США пообіцяли виділити 150 мільйонів доларів на озброєння Україні, зокрема перехоплювачі для систем ППО, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння.

Вони також оголосили про виділення 2,2 мільярда доларів для замовлення ракет для Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS у виробників.

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