Шість країн ЄС бойкотуватимуть міністерські зустрічі на час головування Угорщини

Міністерка з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл заявила, що шведська сторона не буде направляти міністрів на засідання, які організовує Угорщина в межах свого головування в Раді ЄС, на знак протесту.

Про це вона сказала в коментарі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Росвалл, рішення ухвалили на знак протесту проти переговорів угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з Владіміром Путіним.

Реклама:

"Дії Угорщини під час головування (в Раді ЄС. – Ред.) є шкідливими і повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні", – заявила вона.

Шведська міністерка додала, що до бойкоту, окрім Швеції, долучились Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. На міністерських зустрічах вони будуть представлені на рівні державних службовців, а не міністрів.

Росвалл зазначила, що інші країни-члени ЄС теж обговорюють подібні дії.

Раніше низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви.

Юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

Читайте також: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну