ЗМІ дізнались, які покарання обговорюють в ЄС для "миротворця" Орбана

Держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит її прем’єр-міністра Віктора Орбана до Росії, зокрема позбавлення Будапешта головування в Раді ЄС.

Про це видання Financial Times дізналось від дипломатичних джерел у ЄС, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією FT, "багато країн – членів ЄС" обговорюють можливість бойкоту традиційних неформальних міністерських зустрічей, які відбудуться в Угорщині під час її головування. Деякі з них, що відбулись із початку липня, вже бойкотували.

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Менша група держав Євросоюзу також почала неформальні дискусії про те, "як використати договір про ЄС, щоб обмежити Орбану простір для маневру під час головування", йдеться в матеріалі.

Серед іншого, деякі посадовці ЄС у приватному порядку обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування в Раді Євросоюзу, про що раніше писала і "ЄвроПравда".

"Інституції ЄС не повинні були потрапити в пастку Орбана. Законодавство ЄС має використовуватися для захисту союзу", – сказав Financial Times європейський дипломат на умовах анонімності.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала FT, що дії Орбана стали вагомим аргументом на користь усунення одностайності в ухваленні рішень у ЄС, особливо з питань зовнішньої політики.

За її словами, Орбан повинен зрозуміти, що країни не можуть бути "абстрактними, нейтральними спостерігачами" війни Росії проти України і що всі сторони повинні чітко визначити свою позицію.

Раніше низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви. Юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

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