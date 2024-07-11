Шесть стран ЕС будут бойкотировать министерские встречи на время председательства Венгрии

Министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл заявила, что шведская сторона не будет направлять министров на заседания, которые организует Венгрия в рамках своего председательства в Совете ЕС, в знак протеста.

Об этом она сказала в комментарии агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Росвалл, решение приняли в знак протеста против переговоров венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным.

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"Действия Венгрии во время председательства (в Совете ЕС. – Ред.) являются вредными и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле", – заявила она.

Шведский министр добавила, что к бойкоту, кроме Швеции, присоединились Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. На министерских встречах они будут представлены на уровне государственных служащих, а не министров.

Росвалл отметила, что другие страны-члены ЕС тоже обсуждают подобные действия.

Ранее ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву.

Юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

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