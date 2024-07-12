У мерії Парижа кажуть, що Сена за останні 12 днів була переважно придатна для купання

У мерії Парижа запевняють, що річка Сена, де буде проходити церемонія відкриття Олімпійських ігор і частина змагань, більшість часу за останні 12 днів була придатною для купання.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Паризька мерія та префектура з червня щотижнево звітують про якість води у річці на тлі побоювань, чи безпечно буде проводити програму Олімпійських ігор так, як планували.

У п’ятницю представник мерії П’єр Рабадан, відповідальний за питання Олімпіади, заявив, що за 12 останніх днів якість води у Сені відповідала необхідним стандартам протягом 10-11 днів.

Реклама:

"Не можу сказати, що ми абсолютно спокійні, зважаючи на прогнози погоди, але тривоги щодо спроможності провести змагання у визначену дату немає", – заявив він.

У червні результати аналізу води часто були тривожними, але з початку липня почали з’являтися перші обнадійливі результати.

На Сені планують проводити церемонію відкриття, а також змагання з трьох дисциплін: тріатлону 30-31 липня і 5 серпня, марафонського плавання 8-9 серпня і паратріатлону 1-2 вересня.

У разі дуже інтенсивних опадів у річку може потрапити багато стічної води із забруднювальними сполуками та зіпсувати плани. Для цього місто підготувало спеціальні технічні запобіжники. Якщо ж вони не врятують ситуацію, "план Б" полягає у тому, щоб на кілька днів відкласти змагання. У крайньому разі марафонське плавання будуть проводити у муніципалітеті Вер-сюр-Марн східніше Парижа, де є відповідна інфраструктура.

Мер Парижа Анн Ідальго обіцяла на власному прикладі показати, що вважає проведення змагань на Сені безпечним, і має скупатися у річці наступного тижня, попередньо – 17 липня.

Президент Франції Емманюель Макрон також обіцяв скупатися у Сені.