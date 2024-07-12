В мэрии Парижа говорят, что Сена за последние 12 дней была в основном пригодна для купания

В мэрии Парижа уверяют, что река Сена, где будет проходить церемония открытия Олимпийских игр и часть соревнований, большую часть времени за последние 12 дней была пригодной для купания.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Парижская мэрия и префектура с июня еженедельно отчитываются о качестве воды в реке на фоне опасений, безопасно ли будет проводить программу Олимпийских игр так, как планировали.

В пятницу представитель мэрии Пьер Рабадан, ответственный за вопросы Олимпиады, заявил, что за 12 последних дней качество воды в Сене соответствовало необходимым стандартам в течение 10-11 дней.

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"Не могу сказать, что мы абсолютно спокойны, учитывая прогнозы погоды, но тревоги по поводу способности провести соревнования в определенную дату нет", – заявил он.

В июне результаты анализа воды часто были тревожными, но с начала июля начали появляться первые обнадеживающие результаты.

На Сене планируют проводить церемонию открытия, а также соревнования по трем дисциплинам: триатлону 30-31 июля и 5 августа, марафонскому плаванию 8-9 августа и паратриатлону 1-2 сентября.

В случае очень интенсивных осадков в реку может попасть много сточных вод с загрязняющими соединениями и испортить планы. Для этого город подготовил специальные технические предохранители. Если же они не спасут ситуацию, "план Б" заключается в том, чтобы на несколько дней отложить соревнования. В крайнем случае марафонское плавание будут проводить в муниципалитете Вер-сюр-Марн восточнее Парижа, где есть соответствующая инфраструктура.

Мэр Парижа Анн Идальго обещала на собственном примере показать, что считает проведение соревнований на Сене безопасным, и должна искупаться в реке на следующей неделе, предварительно – 17 июля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также обещал искупаться в Сене.