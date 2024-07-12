Партия Фицо не присоединится к альянсу Орбана из-за идеологических разногласий

Партия премьер-министра Словакии Роберта Фицо SMER-SD не присоединится к новой группе Виктора Орбана "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте.

Об этом заявил лидер партии и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видео на своем Facebook, сообщает "Европейская правда", Фицо цитирует Euractiv.

В видео Фицо комментировал попытки SMER-SD снова присоединиться к Партии европейских социалистов.

"Европейские социалисты, наверное, думают, что мы продадим душу. И что мы откажемся от наших суверенных позиций по Украине, права вето, миграции или этических вопросов в обмен на членство в их партии и фракции", – сказал Фицо в видео.

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В декабре 2023 года Партия европейских социалистов приостановила членство SMER-SD, а также другой коалиционной партии Словакии Hlas после роста критики их пророссийских взглядов, потакания ультраправым и заметного отхода SMER-SD от социалистических ценностей.

"Если от нас ожидают, что мы куда-то пойдем и будем просто повторять чужие желания, даже если это резко противоречит словацким национальным интересам, то позвольте мне сказать заранее: спасибо, но наши депутаты Европарламента предпочли бы оставаться независимыми", – добавил Фицо.

В среду депутат Европарламента от SMER-SD Моника Беньова предложила прекратить переговоры с социалистами ЕС и объявила, что представит своим коллегам "другой план", который будет "справедливым и аутентичным".

Это вызвало ожидания, что SMER-SD присоединится к "Патриотам за Европу". Однако, согласно видеообращению Фицо, этого не произойдет из-за несоответствия нового объединения Орбана левым или социал-демократическим принципам.

"SMER как аутентичная словацкая социал-демократия не может присоединиться к европейским политическим структурам, которые не имеют ничего общего с левыми и социал-демократией", – отметил Фицо, не говоря конкретно, о какой фракции он говорит.

Напомним, группа "Патриоты за "Европу", соучредителем которой стал Виктор Орбан, формально была создана в начале этой недели.