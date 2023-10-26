Палія Корану депортують зі Швеції

Міграційна служба Швеції вирішила анулювати посвідку на проживання іракського мігранта Салвана Моміки, відомого за акціями зі спалювання Корану.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Шведська міграційна служба виявила, що Моміка надав неправдиву інформацію під час подання заяви на посвідку на проживання, яку подавав у 2021 році.

За даними SVT, іракця ще в серпні викликали до міграційної служби у зв’язку з виявленими фото з Іраку, де той нібито був "зі зброєю у військовому середовищі" – а отже, вказав неправду в заяві, стверджуючи, що виїхав із рідної країни лише через політичну діяльність.

Згідно з рішенням, дозвіл чоловіка на проживання й роботу у Швеції, як і його декларацію про статус біженця, анулюють, після чого його вишлють із забороною повертатись у країну протягом п’яти років.

Коли саме депортують Моміку, поки невідомо. Він має право оскаржити рішення в суді, крім того, шведська влада дала йому тимчасовий дозвіл на проживання до квітня 2024 року "у зв'язку з перешкодами у примусовому виконанні" рішення про вислання.

Сам Моміка заявив SVT, що не буде виконувати рішення про депортацію.

"Я буду жити й помру в Швеції. Міграційна служба зробила серйозну помилку. Я підозрюю, що за цим рішенням стоять приховані політичні мотиви", – сказав він, підтвердивши, що подасть апеляцію на рішення.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.