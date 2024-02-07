Суд у Швеції підтвердив можливість депортації палія Корану

Міграційний суд Стокгольма підтвердив рішення Міграційної служби про депортацію іракського мігранта Салвана Моміки, відомого за акціями зі спалюванням Корану.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Dagens Nyheter.

Шведський суд постановив, що рішення Міграційної служби про депортацію Моміки є чинним, позаяк той надав неправдиву інформацію під час подання заяви на отримання притулку в країні.

Водночас суд узяв до уваги, що в разі повернення до Іраку Моміка може зазнати тортур, й підтвердив чинність його посвідки на проживання, чинної до 16 квітня 2024 року.

Після того, як посвідка перестане бути дійсною, суд знову оцінить можливість депортації Моміки.

Минулого року між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.