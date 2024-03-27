Шведський палій Корану через загрозу депортації переїхав до Норвегії

Іракський біженець Салван Моміка, який став відомий у Швеції через акції зі спалювання Корану, вирішив переїхати до сусідньої Норвегії через анулювання посвідки на проживання й загрозу депортації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Моміка розповів агентству AFP.

За словами іракського біженця, він покинув Швецію "через переслідування, яких зазнав з боку державних установ".

"Швеція стала для мене загрозою після рішення про вислання й загрозу екстрадиції до Іраку", – додав Моміка, назвавши свободу вираження поглядів і захист прав людини у Швеції "великою брехнею".

У Норвегії чоловік планує подати заявку на отримання притулку.

У жовтні 2023 року шведська Міграційна служба анулювала дозвіл на проживання Моміки, пославшись на неправдиву інформацію в його заяві про отримання притулку. Пізніше суд підтвердив це рішення, але водночас дозволив чоловіку тимчасово проживати у Швеції через "перешкоду для забезпечення виконання" депортації до Іраку.

Минулого року між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмувала вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.