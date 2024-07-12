"Поджигатель Корана" Салван Момика снова может жить в Швеции

Шведское миграционное агентство выдало временный вид на жительство иракскому беженцу Салвану Момике, известному акциями по сжиганию Корана, которые привели к напряженности в отношениях между Швецией и исламским миром.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Йеспер Тенгрот, представитель Шведского миграционного агентства, подтвердил, что 30 мая ведомство приняло решение предоставить Момике новый временный вид на жительство.

"Ему грозят пытки и бесчеловечное обращение, если он вернется на родину", – пояснил представитель.

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Как уточняется, разрешение будет действовать один год, после чего дело Салвана Момики должны пересмотреть снова.

В комментарии Aftonbladet Момика сказал, что он, "возможно, единственный настоящий беженец в Швеции или Европе, который нуждается в поддержке", и обвинил шведские власти в давлении на него.

"Я понимаю, что цель этого давления – заставить меня покинуть Швецию, но, как вы знаете, мне негде жить и я в опасности", – добавил он.

В октябре 2023 года шведская Миграционная служба аннулировала вид на жительство Момики, сославшись на ложную информацию в его заявлении о получении убежища. Позже суд подтвердил это решение, но в то же время позволил мужчине временно проживать в Швеции из-за "препятствия для обеспечения выполнения" депортации в Ирак.

В прошлом году между Швецией и мусульманскими странами вспыхнула напряженность после нескольких протестов, связанных с публичным осквернением Корана. На это резко реагировала Турция, которая тормозила вступление Швеции в НАТО.