Bloomberg: Маск пожертвував "значну суму" на підтримку Трампа
Мільярдер Ілон Маск зробив пожертвування комітету, який працює над тим, щоб Дональд Трамп виграв вибори президента США.
Про це стало відомо виданню Bloomberg, пише "Європейська правда".
За словами людей, знайомих з цим питанням, Маск зробив внесок у малопомітну групу під назвою America PAC.
Невідомо, скільки саме грошей Маск пожертвував, але люди називають цю суму значною. America PAC має розкрити свій список донорів 15 липня.
Цей крок підкреслює зростаючий вплив технологічного магната зі статками в 263,6 мільярда доларів, і його перетворення з політичного незалежного діяча, який заявляв, що вважає за краще залишатися поза політикою, на фігуру, яка регулярно використовує свою соціальну медіаплатформу X для підтримки правих поглядів і нападок на демократів.
America PAC працює здебільшого за лаштунками, підтримуючи основну лінію кампанії Трампа. Хоча у звітах Федеральної виборчої комісії не вказані деталі роботи, найбільш інтенсивно агітацію ця група проводить в ключових штатах, які визначатимуть результат виборів.
Зусилля Маска загрожують завдати нищівного удару Джо Байдену та демократам, які вже загрузли у внутрішньопартійній боротьбі за політичне майбутнє президента.
Ще у березні Маск говорив, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.
Згодом ЗМІ повідомляли, що Трамп обговорює з Маском можливість надання тому ролі консультанта в разі повернення експрезидента в Білий дім.