Bloomberg: Маск пожертвовал "значительную сумму" в поддержку Трампа

Миллиардер Илон Маск сделал пожертвование комитету, который работает над тем, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы президента США.

Об этом стало известно изданию Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Маск сделал вклад в малозаметную группу под названием America PAC.

Неизвестно, сколько именно денег Маск пожертвовал, но люди называют эту сумму значительной. America PAC должен раскрыть свой список доноров 15 июля.

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Этот шаг подчеркивает растущее влияние технологического магната с состоянием в 263,6 миллиарда долларов, и его превращение из политического независимого деятеля, который заявлял, что предпочитает оставаться вне политики, в фигуру, которая регулярно использует свою социальную медиаплатформу X для поддержки правых взглядов и нападок на демократов.

America PAC работает по большей части за кулисами, поддерживая основную линию кампании Трампа. Хотя в отчетах Федеральной избирательной комиссии не указаны детали работы, наиболее интенсивно агитацию эта группа проводит в ключевых штатах, которые будут определять исход выборов.

Усилия Маска грозят нанести сокрушительный удар Джо Байдену и демократам, которые уже погрязли во внутрипартийной борьбе за политическое будущее президента.

Еще в марте Маск говорил, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.

Впоследствии СМИ сообщали, что Трамп обсуждает с Маском возможность предоставления тому роли консультанта в случае возвращения экс-президента в Белый дом.