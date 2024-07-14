Мировые лидеры о покушении на Трампа: "Такого не должно быть в демократических странах"

Лидеры многих стран мира выступили с осуждением покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время предвыборного события.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

В течение дня на выстрелы в Трампа отреагировали лидеры многих стран мира.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил покушение на Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования другим пострадавшим. "Такие насильственные поступки являются угрозой для демократии", – заявил он.

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"Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа", – отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глубоко шокирована произошедшим. "В демократических странах нет места политически мотивированному насилию", – заявила она. Так же отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф также сказал, что шокирован и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Политически мотивированное насилие абсолютно неприемлемо", – подчеркнул он.

Итальянский премьер Джорджия Мелони выразила солидарность с Трампом. "Надеюсь, в последующие месяцы избирательной кампании диалог и ответственность возьмут верх над ненавистью и насилием", – отметила она.

Как известно, в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение в ухо.

Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушениемна убийство.

Подробно об этом – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.