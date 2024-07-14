Замах на Трампа на передвиборчому мітингу: двоє поранених глядачів – у важкому стані
Внаслідок стрілянини на передвиборчому мітингу експрезидента США Дональда Трампа у селищі Батлер штату Пенсильванія одна людина загинула, ще двоє були поранені.
Відповідні дані від влади наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".
Представник поліції штату Пенсильванія Джордж Бівенс розповів, що загиблий і двоє поранених були дорослими чоловіками.
"Ми сповістили кількох членів сім'ї, але у них ще не було можливості сповістити всі родини", – сказав він.
Постріли були "розрізненими" і не влучили в одне місце в натовпі, додав представник поліції.
Нагадаємо, на передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.
Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.
Спецслужби знешкодили нападника на Трампа. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.
ФБР встановило особу нападника, який скоїв замах на Трампа. Ним виявився 20-річний Метью Крукс.
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