Байден звернувся до американців на тлі замаху на Трампа

Президент США Джо Байден виступив із зверненням до нації на тлі замаху на Дональда Трампа, що стався у штаті Пенсильванія.

Заяву Байдена наводить пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

У зверненні до американців Байден говорив про необхідність знизити градус напруги у політичному житті країни після замаху на Трампа.

"Я хочу поговорити з вами про необхідність знизити температуру в нашій політиці і пам'ятати, що, хоча ми можемо не погоджуватися, ми не вороги. Ми – сусіди. Ми друзі, колеги, громадяни. І, що найважливіше, ми – співвітчизники. І ми повинні стояти разом", – зазначив американський президент.

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Він додав, що у демократії можливі розбіжності у політичних поглядах, але політика "ніколи не повинна бути полем битви".

"В Америці ми вирішуємо наші розбіжності біля виборчих урн… а не за допомогою куль. Сила змінити Америку завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці", – сказав Байден.

Президент побажав Трампу якнайшвидшого одужання і назвав героєм 50-річного пожежника на ім'я Корі, який був убитий під час мітингу Трампа.

Також Байден додав, що розслідування замаху триває і мотиви стрільця поки залишаються нез'ясованими.

Як відомо, у суботу на передвиборчому мітингу Дональда Трампа стався інцидент зі стріляниною, під час якого він отримав легке поранення вуха. Один з учасників події, що опинилися у зоні ураження на трибунах, загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Детально про це – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.