Байден обратился к американцам на фоне покушения на Трампа

Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации на фоне покушения на Дональда Трампа, произошедшего в штате Пенсильвания.

Заявление Байдена приводит пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

В обращении к американцам Байден говорил о необходимости снизить градус напряжения в политической жизни страны после покушения на Трампа.

"Я хочу поговорить с вами о необходимости снизить температуру в нашей политике и помнить, что, хотя мы можем не соглашаться, мы не враги. Мы – соседи. Мы друзья, коллеги, граждане. И, что самое важное, мы – соотечественники. И мы должны стоять вместе", – отметил американский президент.

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Он добавил, что в демократии возможны разногласия в политических взглядах, но политика "никогда не должна быть полем битвы".

"В Америке мы решаем наши разногласия у избирательных урн... а не с помощью пуль. Сила изменить Америку всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы", – сказал Байден.

Президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления и назвал героем 50-летнего пожарного по имени Кори, который был убит во время митинга Трампа.

Также Байден добавил, что расследование покушения продолжается и мотивы стрелка пока остаются невыясненными.

Как известно, в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение уха.

Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы застрелили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.

Подробно об этом – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.