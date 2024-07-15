Блок лівих у Франції не досяг прогресу у спробах сформувати спільний уряд

Альянс лівих партій Франції все ще планує сформувати спільний уряд після перемоги на позачергових парламентських виборах, але будь-яка угода навряд чи буде укладена цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова Соціалістичної партії Олів'є Фор, повідомляє Reuters.

Його коментарі, зроблені після тижня безрезультатних переговорів всередині блоку, ознаменували зміну тональності лівих, які раніше заявили, що готові сформувати уряд та протягом кількох днів запропонують кандидатуру на посаду прем'єра.

"Нічого не станеться до 18 липня. Ми не будемо поспішати, не хвилюйтеся", – заявив Фор в інтерв'ю телеканалу France 2, маючи на увазі дату, коли новообраний парламент має зібратися на своє перше засідання.

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Навіть якщо лівим вдасться узгодити ім'я кандидата на посаду прем'єра, все одно залишається незрозумілим, чи погодиться президент Емманюель Макрон призначити прем'єра з їхніх лав, оскільки будь-якому такому уряду бракуватиме близько 100 місць у парламенті для формування стабільної більшості.

Раніше генеральна секретарка однієї з найбільших французьких профспілок Франції CGT Софі Біне закликала до масових страйків, аби змусити президента призначити нового прем’єра з-поміж членів лівого блоку, який переміг на парламентських виборах.

За підсумками другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками опинилося на третьому місці.

За даними ЗМІ, Макрон має намір прийняти відставку прем'єр-міністра Габріеля Атталя у вівторок, 16 липня, після останнього засідання уряду.

Водночас Макрон відмовляється призначати нового голову уряду до формування коаліції, хоча його центристський блок поступився лівим партіям.

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