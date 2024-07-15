Блок левых во Франции до сих пор не смог согласовать кандидатуру премьера

Альянс левых партий Франции все еще планирует сформировать совместное правительство после победы на внеочередных парламентских выборах, но соглашение вряд ли будет заключено на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель Социалистической партии Оливье Фор, сообщает Reuters.

Его комментарии, сделанные после недели безрезультатных переговоров внутри блока, ознаменовали изменение тональности левых, которые ранее заявили, что готовы сформировать правительство и в течение нескольких дней предложат кандидатуру на должность премьера.

"Ничего не произойдет до 18 июля. Мы не будем спешить, не волнуйтесь", – заявил Фор в интервью телеканалу France 2, имея в виду дату, когда новоизбранный парламент должен собраться на свое первое заседание.

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Даже если левым удастся согласовать имя кандидата на пост премьера, все равно остается непонятным, согласится ли президент Эмманюэль Макрон назначить премьера из их рядов, поскольку любому такому правительству будет не хватать около 100 мест в парламенте для формирования стабильного большинства.

Ранее генеральный секретарь одного из крупнейших французских профсоюзов Франции CGT Софи Бине призвала к массовым забастовкам, чтобы заставить президента назначить нового премьера из числа членов левого блока, который победил на парламентских выборах.

По итогам второго тура досрочных парламентских выборов во Франции альянс левых одержал победу, при этом второе место получил пропрезидентский блок, тогда как правопопулистское "Национальное объединение" с соратниками оказалось на третьем месте.

По данным СМИ, Макрон намерен принять отставку премьер-министра Габриэля Атталя во вторник, 16 июля, после последнего заседания правительства.

В то же время Макрон отказывается назначать нового главу правительства до формирования коалиции, хотя его центристский блок уступил левым партиям.

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