СМИ: В проекте бюджета Германии на 2025 год есть дыра в 17 млрд евро

Правительство Германии планирует утвердить проект бюджета на 2025 год в среду, но в нем все еще остается дефицит в размере 17 миллиардов евро.

Об этом агентству Reuters сообщили в понедельник источники в Министерстве финансов Германии, пишет "Европейская правда".

В этом месяце коалиционное правительство Германии заключило соглашение о бюджете страны на 2025 год, предлагая при этом пакет мер для оживления экономического роста и финансирования военной модернизации.

По данным источников, бюджет на 2025 год будет включать рекордные 78 миллиардов евро инвестиций и чистые заимствования в размере 43,8 миллиарда евро. Общий размер бюджета – 481 миллиард евро, что соответствует конституционно закрепленному лимиту расходов.

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Бюджет сопровождается среднесрочным финансовым планированием до 2028 года – года, когда должен иссякнуть специальный фонд вооруженных сил, предназначенный для достижения минимальных целей НАТО по расходам.

В 2028 году дефицит регулярного бюджета составит 39 миллиардов евро, а для достижения целей НАТО без специального фонда необходимо 28 миллиардов евро, сообщили источники. По данным источников в Министерстве финансов, в 2026 и 2027 годах дефицит финансирования составит 13 миллиардов евро.

Министр финансов Кристиан Линднер заявил во время презентации соглашения, что это "ни в коем случае" не бюджет жесткой экономии, но он сосредоточен на определенных приоритетах, в том числе военных, с расходами на оборону, превышающими целевой показатель НАТО в 2% от ВВП.

Пытаясь стимулировать экономический рост, правительство предложит снижение налогов на 23 млрд евро, а также инвестиции в различные сферы, направленные на смягчение последствий кризиса стоимости жизни для людей и компаний.

Правительство также планирует принять в среду дополнительный бюджет на текущий год, который предусматривает 11 миллиардов евро дополнительных заимствований.

Канцлер Германии Олаф Шольц несколько дней назад защитил достигнутый коалицией компромисс по федеральному бюджету на 2025 год, несмотря на критику со стороны оппозиции.

5 июля немецкое правительство заявило, что достигло согласия по бюджету на 2025 год, что ослабило многомесячные споры, которые угрожали развалом коалиции.