В Єврокомісії оголосили заходи щодо головування Угорщини за "мирні вояжі" Орбана

З огляду на "мирні вояжі" Віктора Орбана глава Єврокомісії Урсула фон лер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише "Європейська правда".

Мамер сказав, що це рішення ухвалене "у світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини". Кілька днів тому він дав зрозуміти, що у ЄК готують наслідки для Угорщини через неузгоджений візит Віктора Орбана у Москву.

"Президентка вирішила, що Європейська комісія буде представлена на рівні вищих посадовців лише під час неформальних засідань Ради. Візит колегії (комісарів) до головуючої країни не відбудеться", – повідомив Мамер. Це означає, що єврокомісари не відвідуватимуть зустрічі, організовані угорським головуванням.

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Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

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