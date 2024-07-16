Глава МИД Эстонии: В ЕС рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что в ЕС может начаться процесс бойкота Венгрии и даже приостановления ее права голоса из-за того, что премьер-министр Виктор Орбан отклоняется от общей позиции государств-членов.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ему жаль, что так происходит, но Евросоюз не может принять то, что делает Орбан.

"К сожалению, сегодня это является нормой. Сейчас этот план созревает, и уже на практике видно, что во время венгерского председательства на неформальные встречи на уровне министров многие страны больше не приезжают", – сказал Тсахкна.

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Он подчеркнул, что Орбан без мандата от ЕС ездит, предлагая от имени ЕС "мирные планы, которые, по сути, являются мирными планами Москвы".

"Я не исключаю, что начнутся гораздо более серьезные процессы в отношении Венгрии, касающиеся председательства, а также возможно приостановления их права голоса", – сказал глава эстонского МИД.

По данным Politico, 63 депутата Европарламента требуют от руководства Европейского Союза лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за действий венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Письмо подписали депутаты Европарламента из ряда стран и парламентских групп, в частности Европейской народной партии, Renew Europe и "Зеленых".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречат договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии.

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