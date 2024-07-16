В ЕС объяснили, чего хотят добиться наказанием Венгрии из-за визитов Орбана

Европейская комиссия решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана.

Об этом на брифинге во вторник, 16 июля, сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, сообщает "Европейская правда".

По словам де Кеерсмакера, своим демаршем Еврокомиссия стремится послать два сигнала. Цель первого – подчеркнуть, что мы "остаемся полностью преданными конструктивному сотрудничеству со всеми институтами Европейского Союза и с государствами-членами".

"Это действительно так. Это одна из причин, почему, например, Комиссия будет представлена на политическом уровне на официальных заседаниях Совета", – добавил он.

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В то же время, добавил представитель Еврокомиссии, она хочет выразить "неодобрение несогласованными поездками премьер-министра Орбана в третьи страны по вопросам, в частности, войны в Украине, которые действительно повредили незаменимому имиджу единства с Европейским Союзом".

"И в знак несогласия был сделан этот символический жест", – подытожил де Кеерсмакер.

Накануне ввиду "мирных вояжей" Виктора Орбана глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Сейчас в ЕС также обсуждают возможность лишить Будапешт права голоса в Совете Евросоюза.

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