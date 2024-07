Угорщина відреагувала на заходи Єврокомісії щодо її головування через "мирні вояжі" Орбана

Будапешт звинуватив Європейську комісію у вибірковому ставленні до країн-членів через скасування візиту колегії комісарів в Угорщину та коригування рівня представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока написав у X (Twitter), що Євросоюз – це міжнародна організація, що складається з держав-членів, а Єврокомісія є інституцією ЄС.

The #EU is an international organisation consituted by its Member States. The @EU_Commission is an institution of the EU. The @EU_Commission cannot cherry pick institutions & MSs it wants to cooperate with. Are all #Commission decisions now based on political considerations? 2/2

"Єврокомісія не може вибірково обирати інституції та держави-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Невже всі рішення Єврокомісії зараз ґрунтуються на політичних міркуваннях?" – додав він.

Водночас депутатка Європарламенту та віцепрезидентка партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" Кінга Галь заявила у X (Twitter), що цей крок є частиною передвиборчої кампанії президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб переобратися на другий термін.

The @EU_Commission announced that it will boycott the Hungarian Presidency of the Council. This is clearly a part of @vonderleyen’s election campaign. We have become used to her using the EU institutions, especially against #Hungary for political blackmail and pressure. This is…