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Угорщина відреагувала на заходи Єврокомісії щодо її головування через "мирні вояжі" Орбана

Новини — Вівторок, 16 липня 2024, 11:17 — Андрій Синявський

Будапешт звинуватив Європейську комісію у вибірковому ставленні до країн-членів через скасування візиту колегії комісарів в Угорщину та коригування рівня представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока написав у X (Twitter), що Євросоюз – це міжнародна організація, що складається з держав-членів, а Єврокомісія є інституцією ЄС.

"Єврокомісія не може вибірково обирати інституції та держави-члени, з якими вона хоче співпрацювати. Невже всі рішення Єврокомісії зараз ґрунтуються на політичних міркуваннях?" – додав він.

Водночас депутатка Європарламенту та віцепрезидентка партії угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" Кінга Галь заявила у X (Twitter), що цей крок є частиною передвиборчої кампанії президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб переобратися на другий термін.

"Ми звикли до того, що вона використовує інститути ЄС, особливо проти Угорщини, для політичного шантажу й тиску. Це неприйнятно та суперечить самій суті європейської співпраці", – обурилась вона.

Напередодні з огляду на "мирні вояжі" Віктора Орбана глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Кілька днів тому речник Єврокомісії Ерік Мамер дав зрозуміти, що у ЄК готують наслідки для Угорщини через неузгоджений візит Віктора Орбана у Москву. 

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечать договорам ЄС

За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

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