Мер Парижа скупалася в Сені

Мер Парижа Анн Ідальго дотрималась обіцянки і пірнула в річку Сена, щоб довести, що якість води придатна для купання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Ідальго розповіла, що відчуває радість від того, що виконала завдання зробити річку придатною для купання.

"Це дуже весело. Вода дуже, дуже хороша, трохи прохолодна, але не дуже", – сказала вона про свій заплив.

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Мер зазначила, що без проведення Олімпійських ігор покращити якість води у Сені не вдалось би.

"Уявіть собі, що через рік тут буде зона для купання, басейн, і люди, які можуть і будуть приходити плавати. Ігри були рушійною силою і прискорювачем. Але ми робимо це, тому що нам потрібно адаптувати наші міста до зміни клімату", – додала вона.

Ідальго здійснила заплив разом з головою Паризького організаційного комітету Олімпійських та Паралімпійських ігор Тоні Естанге та префектом регіону О-де-Франс Марком Гійомом.

Загалом вони пропливли близько ста метрів.

Цієї суботи міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера пірнула в річку Сена за 13 днів до початку Олімпійських ігор в Парижі, аби довести, що якість води придатна для купання.

Протягом останніх кількох днів якість води в Сені визнали відповідною стандартам.

У червні результати аналізу води часто були тривожними, але з початку липня почали з’являтися перші обнадійливі результати.

На Сені планують проводити церемонію відкриття, а також змагання з трьох дисциплін: тріатлону 30-31 липня і 5 серпня, марафонського плавання 8-9 серпня і паратріатлону 1-2 вересня.