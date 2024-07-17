Мэр Парижа искупалась в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго сдержала обещание и нырнула в реку Сена, чтобы доказать, что вода по качеству пригодна для купания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Идальго рассказала, что испытывает радость от того, что выполнила задание сделать реку пригодной для купания.

"Это очень весело. Вода очень, очень хорошая, немного прохладная, но не очень", – сказала она о своем заплыве.

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Мэр отметила, что без проведения Олимпийских игр улучшить качество воды в Сене не удалось бы.

"Представьте себе, что через год здесь будет зона для купания, бассейн, и люди, которые могут и будут приходить плавать. Игры были движущей силой и ускорителем. Но мы делаем это, потому что нам нужно адаптировать наши города к изменению климата", – добавила она.

Идальго совершила заплыв вместе с председателем Парижского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Тони Эстанге и префектом региона О-де-Франс Марком Гийомом.

В целом они проплыли около ста метров.

В эту субботу министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера нырнула в реку Сена за 13 дней до начала Олимпийских игр в Париже, чтобы доказать, что качество воды пригодно для купания.

В течение последних нескольких дней качество воды в Сене признали соответствующим стандартам.

В июне результаты анализа воды часто были тревожными, но с начала июля начали появляться первые обнадеживающие результаты.

На Сене планируют проводить церемонию открытия, а также соревнования по трем дисциплинам: триатлону 30-31 июля и 5 августа, марафонскому плаванию 8-9 августа и паратриатлону 1-2 сентября.