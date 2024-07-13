Міністерка спорту Франції занурилася в Сену, щоб довести її чистоту перед Олімпіадою

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера пірнула в річку Сена в суботу за 13 днів до початку Олімпійських ігор в Парижі, аби довести, що якість води придатна для купання.

Кадри опублікував французький телеканал BFM-TV, пише "Європейська правда".

Міністерку супроводжував Алексіс Ганкуан, один з прапороносців французької делегації на Паралімпійських іграх.

Baignade dans la Seine: les images de la ministre des Sports plongeant dans le fleuve à Paris à 13 jours des JO pic.twitter.com/xzZu3K13so Реклама: July 13, 2024

Удеа-Кастера, одягнена у гідрокостюм і шапочку, послизнулася, коли входила в Сену. Тим не менш, вона стала першою політичною фігурою, яка пропливла у річці – раніше це обіцяли зробити президент Емманюель Макрон і мер Парижа Анн Ідальго.

Amélie Oudéa-Castera plonge dans la Seine, à 13 jours des Jeux olympiques pic.twitter.com/5dfyOoVvf1 – BFMTV (@BFMTV) July 13, 2024

Питання про те, чи буде вода у Сені достатньо чистою для проведення в ній олімпійських змагань з плавання, кілька місяців тримало паризьких посадовців у неспокої.

Протягом останніх кількох днів якість води в Сені визнали відповідною стандартам і Удеа-Кастера в суботу поплавала напередодні змагань.

У червні результати аналізу води часто були тривожними, але з початку липня почали з’являтися перші обнадійливі результати.

На Сені планують проводити церемонію відкриття, а також змагання з трьох дисциплін: тріатлону 30-31 липня і 5 серпня, марафонського плавання 8-9 серпня і паратріатлону 1-2 вересня.