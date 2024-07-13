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Міністерка спорту Франції занурилася в Сену, щоб довести її чистоту перед Олімпіадою

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Новини — Субота, 13 липня 2024, 15:21 — Христина Бондарєва

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера пірнула в річку Сена в суботу за 13 днів до початку Олімпійських ігор в Парижі, аби довести, що якість води придатна для купання.

Кадри опублікував французький телеканал BFM-TV, пише "Європейська правда".

Міністерку супроводжував Алексіс Ганкуан, один з прапороносців французької делегації на Паралімпійських іграх. 

Удеа-Кастера, одягнена у гідрокостюм і шапочку, послизнулася, коли входила в Сену. Тим не менш, вона стала першою політичною фігурою, яка пропливла у річці – раніше це обіцяли зробити президент Емманюель Макрон і мер Парижа Анн Ідальго.

Питання про те, чи буде вода у Сені достатньо чистою для проведення в ній олімпійських змагань з плавання, кілька місяців тримало паризьких посадовців у неспокої. 

Протягом останніх кількох днів якість води в Сені визнали відповідною стандартам і Удеа-Кастера в суботу поплавала напередодні змагань.

У червні результати аналізу води часто були тривожними, але з початку липня почали з’являтися перші обнадійливі результати.  

На Сені планують проводити церемонію відкриття, а також змагання з трьох дисциплін: тріатлону 30-31 липня і 5 серпня, марафонського плавання 8-9 серпня і паратріатлону 1-2 вересня. 

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Франція ЄвроЖиття
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