Укр Рус Eng

В США осудили на три года россиянина, передававшего в РФ электронику двойного назначения

Новости — Четверг, 18 июля 2024, 09:59 — Андрей Синявский

В Соединенных Штатах на три года заключения осудили гражданина России Максима Марченко за содействие контрабанде американской электроники двойного назначения в РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство юстиции США.

Марченко участвовал в сети незаконных закупок, которая после полномасштабного вторжения России в Украину незаконно закупала большое количество микродисплеев OLED двойного назначения для конечных потребителей в РФ.

Осужденный проживал в Гонконге, где вместе с двумя соучастниками руководил несколькими местными подставными компаниями.

Реклама:
В США двое мужчин признали, что помогали России обходить санкции

Как заявил Минюст США, технологии, которые Марченко и его сообщники приобрели мошенническим путем, имеют важное военное применение, например, в прицелах, очках ночного видения, тепловизорах и других системах вооружения.

В сентябре прошлого года сообщалось, что США арестовали Марченко по обвинению в содействии контрабанде американской электроники двойного назначения в РФ.

Накануне суд в Германии приговорил гражданина ФРГ с двойным немецко-российским гражданством к шести годам и девяти месяцам заключения за продажу электроники российским компаниям для военного использования вопреки санкциям.

Недавно бизнесмен российского происхождения Владимир Лихутин стал первым жителем Чехии, официально осужденным за нарушение антироссийских санкций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США санкции Россия
Реклама: