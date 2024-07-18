В США осудили на три года россиянина, передававшего в РФ электронику двойного назначения

В Соединенных Штатах на три года заключения осудили гражданина России Максима Марченко за содействие контрабанде американской электроники двойного назначения в РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство юстиции США.

Марченко участвовал в сети незаконных закупок, которая после полномасштабного вторжения России в Украину незаконно закупала большое количество микродисплеев OLED двойного назначения для конечных потребителей в РФ.

Осужденный проживал в Гонконге, где вместе с двумя соучастниками руководил несколькими местными подставными компаниями.

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Как заявил Минюст США, технологии, которые Марченко и его сообщники приобрели мошенническим путем, имеют важное военное применение, например, в прицелах, очках ночного видения, тепловизорах и других системах вооружения.

В сентябре прошлого года сообщалось, что США арестовали Марченко по обвинению в содействии контрабанде американской электроники двойного назначения в РФ.

Накануне суд в Германии приговорил гражданина ФРГ с двойным немецко-российским гражданством к шести годам и девяти месяцам заключения за продажу электроники российским компаниям для военного использования вопреки санкциям.

Недавно бизнесмен российского происхождения Владимир Лихутин стал первым жителем Чехии, официально осужденным за нарушение антироссийских санкций.