СМИ: Правительство Германии близко к согласованию бюджета на 2025 год

Правительственная коалиция канцлера Германии Олафа Шольца представит проект бюджета уже в пятницу, в котором увеличит расходы на инфраструктуру и оборону, придерживаясь при этом долговых ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg сообщили информированные источники.

По словам анонимных собеседников агентства, участники переговоров достигли прогресса во время последнего раунда переговоров в понедельник, и почти все бюджеты министерств уже согласованы, за исключением тех, что касаются труда, семьи и внешней политики.

Как утверждают источники, правительственная коалиция планирует сохранить высокие расходы на оборону и инфраструктуру, что позволит Германии достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП в 2025 году.

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Этот проект все еще могут приостановить законодатели комитетов.

Коалиция не успела до установленного ею самой крайнего срока, чтобы получить одобрение проекта правительством до среды, но все еще стремится подписать его в этом месяце, скорее всего, 17 июля.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин должен продолжать инвестировать в безопасность на фоне сложных переговоров по бюджету на 2025 год.

СМИ сообщали, что в правительстве Германии планируют достичь согласия по проекту бюджета на 2025 год на следующей неделе после недель споров.

Ранее Бербок предостерегла от распада немецкой правительственной коалиции на фоне спора партий по бюджету.

Сопредседатель социал-демократов канцлера Шольца предупредил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.