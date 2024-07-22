Подавляющее большинство министров иностранных дел стран Европейского Союза на заседании в Брюсселе в понедельник, 22 июля, раскритиковали несогласованные "мирные миссии" венгерского руководства.

Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Боррель подтвердил, что на Совете ЕС по иностранным делам обсуждали в частности внешнеполитические действия венгерского премьера Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто относительно войны в Украине.

"За одним-единственным исключением, могу сказать, что все государства-члены очень критически высказались об этих действиях", – сказал он.

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Топ-дипломат ЕС не уточнил, о какой стране идет речь, но ранее более мягкую позицию в отношении венгерской "мирной миссии" на обсуждениях в Брюсселе занимала Словакия.

"Это Путин является стороной войны. Это Путин призывает к разделению Украины как предпосылки для переговоров о прекращении огня. И ежедневно он напоминает об этом тысячами дронов, ракет и управляемых авиабомб и продвижением войск", – подчеркнул он.

Боррель подчеркнул, что Киев и ЕС выступают за скорейший мир, но он должен предусматривать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Любая так называемая мирная миссия, которая игнорирует эти основополагающие принципы, только приносит пользу Путину и не принесет мира", – констатировал он.

Еврокомиссия решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.

В то же время Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию" несмотря на критику.

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