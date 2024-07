Новий голова уряду Британії обмовився, назвавши Сунака "прем’єр-міністром"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу в парламенті в понеділок, 22 липня, випадково назвав прем’єром лідера Консервативної партії Ріші Сунака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час обговорення в Палаті громад, яке стосувалось безпеки та співпраці з Європейським Союзом, Стармер вирішив прокоментувати заяву Сунака.

"Ми, звісно, працюватимемо з іншими, і стосовно конкретної зауваги, прем’єр-міністр…" – сказав лідер лейбористів, майже одразу поправивши себе: "Важко змінити старі звички".

Ненавмисну плутанину зустріли сміхом у залі.

🚨 NEW: Keir Starmer accidentally calls Rishi Sunak "the Prime Minister"



"Uh, the leader of the opposition – old habits die hard" pic.twitter.com/JNSb2mOnFc