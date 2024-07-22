Новий голова уряду Британії обмовився, назвавши Сунака "прем’єр-міністром"
Новини — Понеділок, 22 липня 2024, 20:45 —
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу в парламенті в понеділок, 22 липня, випадково назвав прем’єром лідера Консервативної партії Ріші Сунака.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Під час обговорення в Палаті громад, яке стосувалось безпеки та співпраці з Європейським Союзом, Стармер вирішив прокоментувати заяву Сунака.
"Ми, звісно, працюватимемо з іншими, і стосовно конкретної зауваги, прем’єр-міністр…" – сказав лідер лейбористів, майже одразу поправивши себе: "Важко змінити старі звички".
Ненавмисну плутанину зустріли сміхом у залі.
🚨 NEW: Keir Starmer accidentally calls Rishi Sunak "the Prime Minister"– Politics UK (@PolitlcsUK) July 22, 2024
"Uh, the leader of the opposition – old habits die hard" pic.twitter.com/JNSb2mOnFc
Кір Стармер став прем’єр-міністром після того, як його Лейбористська партія на дострокових виборах 4 липня отримала абсолютну більшість у 411 місць у Палаті громад.
Ріші Сунак своєю чергою оголосив про відставку з посади лідера Консервативної партії, але продовжує перебувати на цій посаді до обрання наступника.