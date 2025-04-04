У лікарні в Литві помер один із постраждалих під час пожежі у Північній Македонії

Один із чотирьох пацієнтів, яких після пожежі в нічному клубі в Північній Македонії минулого місяця евакуювали до Литви на лікування, помер у лікарні у Вільнюсі.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Радниця міністра охорони здоров’я Литви підтвердила у п’ятницю, 4 квітня, що один із двох громадян Північної Македонії, які перебували у критичному стані, помер.

Зазначається, що пацієнтом був Александр Карадакоський – менеджер нічного клубу "Пульс", у якому сталася пожежа. Він став 60-ю жертвою трагедії.

Інший пацієнт, який також перебуває у важкому стані, залишається у лікарні у Вільнюсі, тоді як неповнолітній, який постраждав унаслідок пожежі, проходить лікування у Каунасі, повідомила вона.

"Одна людина вже одужала і повернулася додому", – сказала вона.

Як зазначається, після трагедії Північна Македонія звернулася до країн ЄС через Центр координації реагування на надзвичайні ситуації із проханням прийняти 15 пацієнтів із тяжкими опіками. Литва відгукнулася, погодившись прийняти чотирьох.

Пожежа в нічному клубі "Пульс" у македонському місті Кочани в ніч проти 16 березня забрала життя кількох десятків людей, передусім молоді, і призвела до поранення ще близько 200.

Пожежа спалахнула після того, як на сцені без дозволу запустили феєрверк. У межах розслідування прокуратура вже встановила близько 20 підозрюваних, серед них – колишній міністр економіки Північної Македонії.