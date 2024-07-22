Новый глава правительства Британии оговорился, назвав Сунака "премьер-министром"
Новости — Понедельник, 22 июля 2024, 20:45 —
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в парламенте в понедельник, 22 июля, случайно назвал премьером лидера Консервативной партии Риши Сунака.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Во время обсуждения в Палате общин, которое касалось безопасности и сотрудничества с Европейским Союзом, Стармер решил прокомментировать заявление Сунака.
"Мы, конечно, будем работать с другими, и относительно конкретного замечания, премьер-министр ..." – сказал лидер лейбористов, почти сразу поправив себя: "Трудно изменить старые привычки".
Непреднамеренную путаницу встретили смехом в зале.
🚨 NEW: Keir Starmer accidentally calls Rishi Sunak "the Prime Minister"– Politics UK (@PolitlcsUK) July 22, 2024
"Uh, the leader of the opposition – old habits die hard" pic.twitter.com/JNSb2mOnFc
Кир Стармер стал премьер-министром после того, как его Лейбористская партия на досрочных выборах 4 июля получила абсолютное большинство в 411 мест в Палате общин.
Риши Сунак в свою очередь объявил об отставке с поста лидера Консервативной партии, но продолжает находиться на этом посту до избрания преемника.