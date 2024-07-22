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Новый глава правительства Британии оговорился, назвав Сунака "премьер-министром"

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Новости — Понедельник, 22 июля 2024, 20:45 — Олег Павлюк

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в парламенте в понедельник, 22 июля, случайно назвал премьером лидера Консервативной партии Риши Сунака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время обсуждения в Палате общин, которое касалось безопасности и сотрудничества с Европейским Союзом, Стармер решил прокомментировать заявление Сунака.

"Мы, конечно, будем работать с другими, и относительно конкретного замечания, премьер-министр ..." – сказал лидер лейбористов, почти сразу поправив себя: "Трудно изменить старые привычки".

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Непреднамеренную путаницу встретили смехом в зале.

Кир Стармер стал премьер-министром после того, как его Лейбористская партия на досрочных выборах 4 июля получила абсолютное большинство в 411 мест в Палате общин.

Риши Сунак в свою очередь объявил об отставке с поста лидера Консервативной партии, но продолжает находиться на этом посту до избрания преемника.

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