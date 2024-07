Новый глава правительства Британии оговорился, назвав Сунака "премьер-министром"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в парламенте в понедельник, 22 июля, случайно назвал премьером лидера Консервативной партии Риши Сунака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время обсуждения в Палате общин, которое касалось безопасности и сотрудничества с Европейским Союзом, Стармер решил прокомментировать заявление Сунака.

"Мы, конечно, будем работать с другими, и относительно конкретного замечания, премьер-министр ..." – сказал лидер лейбористов, почти сразу поправив себя: "Трудно изменить старые привычки".

Непреднамеренную путаницу встретили смехом в зале.

🚨 NEW: Keir Starmer accidentally calls Rishi Sunak "the Prime Minister"



"Uh, the leader of the opposition – old habits die hard" pic.twitter.com/JNSb2mOnFc