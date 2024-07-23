Нидерланды определились со своим кандидатом в еврокомиссары

Нидерланды решили номинировать в следующий состав Еврокомиссии действующего еврокомиссара по защите климата Вопке Хукстру.

Об этом объявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что утром 23 июля проинформировал парламент о решении о номинации Хукстры.

"Я только что номинировал Вопке Хукстру на должность комиссара в новой Европейской комиссии. Это дает Нидерландам сильного кандидата на значительный портфель", – отметил глава правительства Нидерландов.

Реклама:

Вопке Хукстра с 2022 по 2023 год возглавлял Министерство иностранных дел Нидерландов. После отставки Франса Тиммерманса 5 октября 2023 года он был избран еврокомиссаром по защите климата.

В начале июля правительство Швеции номинировало министра по делам Европейского Союза Джессику Росвалл на должность в следующем составе Европейской комиссии.

11 июня правительство Латвии официально выдвинуло в комиссары Европейского Союза Валдиса Домбровскиса – действующего комиссара по вопросам международной торговли и вице-президента Еврокомиссии, ответственного за торговлю.

Словакия решила выдвинуть кандидатуру Мароша Шефчовича на должность еврокомиссара в новом составе Европейской комиссии.