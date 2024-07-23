Зеленський зустрівся з представником Ватикану в Києві

Державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін у вівторок, 23 липня, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував кардиналу Пароліну за його кількаденний візит українськими містами, який він назвав "сильним сигналом з боку Ватикану". Також він подякував Ватикану за участь у Саміті миру у Швейцарії.

Сторони обговорили зустріч Зеленського з Папою Франциском у червні на полях саміту "Групи семи" в Італії, наслідки російської агресії проти України, зокрема ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", і "складну гуманітарну ситуацію", йдеться в повідомленні.

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I had a meaningful meeting with the Secretary of State of the Holy See @TerzaLoggia, Cardinal Pietro Parolin.



We discussed the consequences of Russia's aggression against Ukraine, the ongoing aerial terror, the difficult humanitarian situation, and the outcomes of our meeting… pic.twitter.com/toxRSoooDA – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2024

Про візит державного секретаря Ватикану стало відомо 19 липня. Він відвідав Львів, Одесу, Житомирщину та Київ.

Ватикан від початку повномасштабного вторгнення Росії заявляв про готовність долучитись до посередництва для "мирного врегулювання".

Минулого року там, приміром, оголошували про "мирну місію" між Києвом і Москвою. Також Святий Престол публічно закликає до повернення додому українських дітей і цивільних заручників.