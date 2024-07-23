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Зеленський зустрівся з представником Ватикану в Києві

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Новини — Вівторок, 23 липня 2024, 16:51 — Олег Павлюк

Державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін у вівторок, 23 липня, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував кардиналу Пароліну за його кількаденний візит українськими містами, який він назвав "сильним сигналом з боку Ватикану". Також він подякував Ватикану за участь у Саміті миру у Швейцарії.

Сторони обговорили зустріч Зеленського з Папою Франциском у червні на полях саміту "Групи семи" в Італії, наслідки російської агресії проти України, зокрема ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", і "складну гуманітарну ситуацію", йдеться в повідомленні.

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Про візит державного секретаря Ватикану стало відомо 19 липня. Він відвідав Львів, Одесу, Житомирщину та Київ.

Ватикан від початку повномасштабного вторгнення Росії заявляв про готовність долучитись до посередництва для "мирного врегулювання".

Минулого року там, приміром, оголошували про "мирну місію" між Києвом і Москвою. Також Святий Престол публічно закликає до повернення додому українських дітей і цивільних заручників.

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Ватикан Зеленський
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