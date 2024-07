Зеленський зустрівся з представником Ватикану в Києві

Державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін у вівторок, 23 липня, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Офіс президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував кардиналу Пароліну за його кількаденний візит українськими містами, який він назвав "сильним сигналом з боку Ватикану". Також він подякував Ватикану за участь у Саміті миру у Швейцарії.

Сторони обговорили зустріч Зеленського з Папою Франциском у червні на полях саміту "Групи семи" в Італії, наслідки російської агресії проти України, зокрема ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", і "складну гуманітарну ситуацію", йдеться в повідомленні.

