Рютте пояснив, як бачить "стійкий мир" для України

Генеральний секретар Марк Рютте сказав, що вважатиме "сталим миром" для України ситуацію, за якої Росія не наважиться на новий напад.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у Брюсселі 4 квітня.

Генсека запитали, що він вкладає у поняття "стійкий мир для України" у контексті дискусій про завершення поточної фази війни.

"Найкоротша відповідь на ваше запитання – це (такий мир, щоб) Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра української території. Коли він буде знати, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти", – сказав Марк Рютте.

Він продовжив, що зараз зусилля багатьох країн-членів НАТО спрямовані саме на те, щоб забезпечити Україну необхідним для продовження опору – згадавши прямі поставки допомоги, "чеську ініціативу" з закупівлі боєприпасів для України по всьому світу та інвестиції союзників у виробництво зброї українським ОПК, навчання українських військових західними інструкторами.

Рютте нагадав також про перемовини, що ведуться у форматі "коаліції рішучих" під лідерством Франції та Британії.

Перед цим Рютте повідомляв, що за перші три місяці 2025 року держави-члени НАТО надали Україні військової допомоги на загальну суму понад 20 млрд доларів.

Також генсек висловив думку, що Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після мирної угоди з Україною.



