Зеленский встретился с представителем Ватикана в Киеве

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин во вторник, 23 июля, встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил кардинала Паролина за его многодневный визит по украинским городам, который он назвал "сильным сигналом со стороны Ватикана". Также он поблагодарил Ватикан за участие в Саммите мира в Швейцарии.

Стороны обсудили встречу Зеленского с Папой Франциском в июне на полях саммита "Группы семи" в Италии, последствия российской агрессии против Украины, в частности ракетный удар по детской больнице "Охматдет", и "сложную гуманитарную ситуацию", говорится в сообщении.

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I had a meaningful meeting with the Secretary of State of the Holy See @TerzaLoggia, Cardinal Pietro Parolin.



We discussed the consequences of Russia's aggression against Ukraine, the ongoing aerial terror, the difficult humanitarian situation, and the outcomes of our meeting… pic.twitter.com/toxRSoooDA – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2024

О визите государственного секретаря Ватикана стало известно 19 июля. Он посетил Львов, Одессу, Житомирскую область и Киев.

Ватикан с начала полномасштабного вторжения России заявлял о готовности присоединиться к посредничеству для "мирного урегулирования".

В прошлом году там, например, объявляли о "мирной миссии" между Киевом и Москвой. Также Святой Престол публично призывает к возвращению домой украинских детей и гражданских заложников.