Зеленский встретился с представителем Ватикана в Киеве

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин во вторник, 23 июля, встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

Во время встречи Зеленский поблагодарил кардинала Паролина за его многодневный визит по украинским городам, который он назвал "сильным сигналом со стороны Ватикана". Также он поблагодарил Ватикан за участие в Саммите мира в Швейцарии.

Стороны обсудили встречу Зеленского с Папой Франциском в июне на полях саммита "Группы семи" в Италии, последствия российской агрессии против Украины, в частности ракетный удар по детской больнице "Охматдет", и "сложную гуманитарную ситуацию", говорится в сообщении.

