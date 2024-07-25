Фон дер Ляєн офіційно попросила в держав ЄС кандидатури комісарів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 25 липня, надіслала листа країнам Європейського Союзу з проханням висунути двох кандидатів на посади комісарів.

Про це на брифінгу повідомила представниця Єврокомісії Аріанна Подеста, пише "Європейська правда".

За словами Подести, "сьогодні вранці Комісія надіслала країнам-членам листи від президента з проханням назвати імена кандидатів на посади комісарів".

Країни Євросоюзу мають до кінця серпня надіслати свого кандидата або кандидатів для роботи в Єврокомісії, але вже із середини серпня фон дер Ляєн розпочне співбесіди з кандидатами.

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Фактично своїх кандидатів уже обрали Німеччина – Урсула фон дер Ляєн як голова Єврокомісії є представницею цієї країни – та Естонія, чия колишня прем’єрка Кая Каллас має стати високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.

Раніше голова Єврокомісії просила кожну країну номінувати двох кандидатів – чоловіка та жінку, аби склад виконавчого органу ЄС був гендерно збалансованим. Винятком є ситуації, коли країни залишають чинних комісарів на посаді.

Деякі країни Євросоюзу вже офіційно оголосили свого кандидата на посаду комісара – нового або чинного.