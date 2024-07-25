Фон дер Ляйен официально попросила у государств ЕС кандидатуры комиссаров

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 25 июля, направила письмо странам Европейского Союза с просьбой выдвинуть двух кандидатов на должности комиссаров.

Об этом на брифинге сообщила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста, пишет "Европейская правда".

По словам Подесты, "сегодня утром Комиссия направила странам-членам письма от президента с просьбой назвать имена кандидатов на должности комиссаров".

Страны Евросоюза должны до конца августа прислать своего кандидата или кандидатов для работы в Еврокомиссии, но уже с середины августа фон дер Ляйен начнет собеседования с кандидатами.

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Фактически своих кандидатов уже выбрали Германия – Урсула фон дер Ляйен как председатель Еврокомиссии является представительницей этой страны – и Эстония, чья бывшая глава правительства Кая Каллас должна стать высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии просила каждую страну номинировать двух кандидатов – мужчину и женщину, чтобы состав исполнительного органа ЕС был гендерно сбалансированным. Исключение составляют ситуации, когда страны оставляют действующих комиссаров в должности.

Некоторые страны Евросоюза уже официально объявили своего кандидата на должность комиссара – нового или действующего.