Чехія обрала нового кандидата в єврокомісари

Уряд Чехії на засіданні в середу, 24 липня, призначив міністра промисловості й торгівлі Йозефа Сікелу кандидатом у комісари в новому складі Європейської комісії.

Про це оголосив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише "Європейська правда".

За словами Фіали, кандидатуру Сікели на засіданні чеського уряду підтримали одноголосно.

Він додав, що той "демонструє компетентність, має великий досвід роботи в міжнародному середовищі та показав на європейському рівні під час свого головування, що може вирішувати проблеми".

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"Він є актуальним кандидатом з успішним послужним списком у приватному секторі та політиці. Я вірю, що він буде сильним членом Європейської комісії", – підсумував прем’єр Чехії.

Нині Чехію в Єврокомісії представляє Вера Юрова, яка є віцепрезиденткою з питань цінностей та прозорості.

Минулого тижня Урсула фон дер Ляєн, переобрана в Європейському парламенті на другий термін на посаді голови Єврокомісії, заявила про наміри в серпні провести співбесіди з майбутніми кандидатами на посади комісарів.

Деякі з країн ЄС уже визначились зі своїми кандидатами, інші – ведуть переговори про те, який портфель отримають у новому складі виконавчого органу Євросоюзу.