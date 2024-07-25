Семь самолетов не могли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за сильного дождя

Из-за сильного дождя в четверг в аэропорту литовской столицы Вильнюса некоторое время не могли приземлиться самолеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По словам представителя оператора аэропорта Lietuvos oro Uostai Тадаса Василяускаса, семь самолетов были вынуждены сделать круг над Вильнюсским аэропортом.

"Все эти самолеты уже приземлились в аэропорту", – сказал он.

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В то же время, отметил Василяускас, один самолет из Туниса перенаправили в аэропорт Каунаса и позже вернули в Вильнюс.

На днях аэропорт возле одного из крупнейших городов итальянского острова Сицилия приостановил работу из-за активности вулкана Этна.

По аналогичным причинам аэропорт Катании приостанавливал работу также 5 июля, тогда из Этны поднялось облако пепла высотой до 5 км.

В те же дни большое облако пепла поднялось с вулкана на расположенном неподалеку острове Стромболи.