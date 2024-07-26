Мер Парижа запевнила, що диверсії не вплинуть на церемонію відкриття Олімпіади

Мер Парижа Анн Ідальго запевнила, що диверсії на залізниці Франції "ніяк не вплинуть на церемонію" відкриття Олімпійських ігор у п'ятницю ввечері.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

За її словами, впливу на церемонію відкриття Олімпіади не буде, оскільки диверсії "не мають наслідків для транспортної мережі" в паризькому регіоні.

"Це саботаж... Те, що сталося, є неприйнятним", – зазначила Ідальго.

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Церемонія відкриття Олімпіади у Парижі розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися.

Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях – загалом на трьох гілках, а на четвертій зловмисникам встигли завадити.

Неофіційно журналісти дізналися, що зловмисники порізали кабелі та підпалили сигнальні шафи.

Спершу кілька профільних посадовців, а далі і в.о. прем’єр-міністра Габріель Атталь заявили, що факти вказують на цілеспрямовану диверсію. Внаслідок цих пошкоджень можуть зірватися плани близько 800 тисяч пасажирів.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування пошкоджень на кількох швидкісних лініях французької залізниці, які скоїли у ніч перед відкриттям Олімпійських ігор.