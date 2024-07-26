Мэр Парижа заверила, что диверсии не повлияют на церемонию открытия Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго заверила, что диверсии на железной дороге Франции "никак не повлияют на церемонию" открытия Олимпийских игр в пятницу вечером.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

По ее словам, влияния на церемонию открытия Олимпиады не будет, поскольку диверсии "не имеют последствий для транспортной сети" в парижском регионе.

"Это саботаж... То, что произошло, является неприемлемым", – отметила Идальго.

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Церемония открытия Олимпиады в Париже начнется в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, утром 26 июля сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться.

Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах – всего на трех ветках, а на четвертой злоумышленникам успели помешать.

Неофициально журналисты узнали, что злоумышленники порезали кабели и подожгли сигнальные шкафы.

Сначала несколько профильных чиновников, а затем и и.о. премьер-министра Габриэль Атталь заявили, что факты указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.

Прокуратура Парижа начала расследование повреждений на нескольких скоростных линиях французской железной дороги, которые совершили в ночь перед открытием Олимпийских игр.