Шольц засудив диверсії на залізниці Франції напередодні відкриття Олімпіади

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав неприйнятними диверсії на залізниці Франції у день церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Він висловив надію, що французька влада незабаром зможе успішно ідентифікувати тих, хто стояв за диверсіями.

"Це те, що абсолютно засуджується. Перервати таке святкування миру актами насильства ніколи не може бути прийнятним й вимагає найрішучішої відсічі", – заявив Шольц у п'ятницю під час візиту до посольства Німеччини в Парижі.

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Попри це він зазначив, що з нетерпінням чекає на Олімпійські ігри та побажав німецькій команді успіхів.

За його словами, найважливіше "бути там та відчути всю атмосферу, пов'язану зі святом спорту".

Нагадаємо, вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися.

Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях – загалом на трьох гілках, а на четвертій зловмисникам встигли завадити.

Неофіційно журналісти дізналися, що зловмисники порізали кабелі та підпалили сигнальні шафи.

Спершу кілька профільних посадовців, а далі і в.о. прем’єр-міністра Габріель Атталь заявили, що факти вказують на цілеспрямовану диверсію. Внаслідок цих пошкоджень можуть зірватися плани близько 800 тисяч пасажирів.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування пошкоджень на кількох швидкісних лініях французької залізниці, які скоїли у ніч перед відкриттям Олімпійських ігор.