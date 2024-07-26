Шольц осудил диверсии на железной дороге Франции накануне открытия Олимпиады

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми диверсии на железной дороге Франции в день церемонии открытия Олимпийских игр.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Он выразил надежду, что французские власти вскоре смогут успешно идентифицировать тех, кто стоял за диверсиями.

"Это то, что абсолютно осуждается. Прервать такое празднование мира актами насилия никогда не может быть приемлемым и требует решительного отпора", – заявил Шольц в пятницу во время визита в посольство Германии в Париже.

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Несмотря на это он отметил, что с нетерпением ждет Олимпийские игры и пожелал немецкой команде успехов.

По его словам, самое важное "быть там и почувствовать всю атмосферу, связанную с праздником спорта".

Напомним, утром 26 июля сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться.

Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах – всего на трех ветках, а на четвертой злоумышленникам успели помешать.

Неофициально журналисты узнали, что злоумышленники порезали кабели и подожгли сигнальные шкафы.

Сначала несколько профильных чиновников, а затем и и.о. премьер-министра Габриэль Атталь заявили, что факты указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.

Прокуратура Парижа начала расследование повреждений на нескольких скоростных линиях французской железной дороги, которые совершили в ночь перед открытием Олимпийских игр.