Во Франции в течение выходных ожидают перебоев в движении поездов после диверсий

Несмотря на прогресс в ремонте скоростной сети, которая подверглась диверсиям, французские железнодорожники предупредили пассажиров, что им следует быть готовыми к дальнейшим задержкам от полутора до двух часов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам железнодорожников, работники продолжают работать на полную мощность, чтобы устранить повреждения, впрочем, в течение выходных следует ожидать дальнейших перебоев в движении поездов.

На скоростной линии на севере страны, по которой также курсируют поезда из Кельна, Лондона и Брюсселя, все еще наблюдаются единичные отмены движения поездов и их задержки.

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На восточном маршруте из Парижа в Страсбург все еще наблюдаются задержки примерно на один час, а движение некоторых поездов было отменено.

Впрочем, сообщает государственная железная дорога SNCF, на восточной линии движение поездов между Парижем и городами Нанси и Мец по расписанию уже восстановили после ремонтных работ.

В то же время каждый третий поезд скоростной линии из Парижа на юго-запад теперь также может курсировать.

Напомним, утром 26 июля – в первый день Олимпиады, которую принимает Франция, – сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться.

Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах – всего на трех ветках, а на четвертой злоумышленникам успели помешать.

Неофициально журналисты узнали, что злоумышленники порезали кабели и подожгли сигнальные шкафы.

Сначала несколько профильных чиновников, а затем и и.о. премьер-министра Габриэль Атталь заявили, что факты указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.

Прокуратура Парижа начала расследование повреждений на нескольких скоростных линиях французской железной дороги, которые совершили в ночь перед открытием Олимпийских игр.