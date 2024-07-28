Грузинская оппозиция оспаривает в Конституционном суде закон об "иноагентах"

Группа оппозиционных депутатов парламента Грузии в воскресенье, 28 июля, направит в Конституционный суд иск против скандального закона "о прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

Иск планируют подать председатель партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава и лидер партии "Единство – Национальное движение" Тамар Кордзая. Его поддержали 32 оппозиционных депутата.

Оппозиция настаивает на том, что спорный закон нарушает статью 72 Конституции Грузии, которая предписывает государственным органам твердо придерживаться евроатлантического курса.

Реклама:

Кроме того, похожий иск в Конституционный суд Грузии уже подали президент Саломе Зурабишвили и неправительственный сектор.

После принятия скандального закона в мае в ЕС заявили о приостановлении вступления Грузии и замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора страны.

США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner. Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.