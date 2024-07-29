Во Франции идентифицировали нескольких человек, стоящих за диверсиями на железной дороге

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге на прошлой неделе, которые совпали с церемонией открытия Олимпийских игр, стоят левые экстремисты.

Об этом заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью телеканалу France 2, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Дарманен сказал, что стиль работы диверсантов имел признаки леворадикальных экстремистов.

"Мы идентифицировали профили нескольких человек", – сказал он, говоря о результатах предварительных действий правоохранителей.

Реклама:

В понедельник утром, через три дня после актов диверсии, все поезда французской скоростной сети работают в нормальном режиме, заверили также в правительстве Франции.

Ранее СМИ сообщали, что анонимная группировка радикальных левых активистов якобы взяла на себя ответственность за масштабную диверсию на железной дороге во Франции.

Утром 26 июля, в первый день Олимпиады, произошел масштабный сбой на железной дороге. Оператор SNCF заявил, что ночью на сети совершили ряд умышленных повреждений на трех ветках.

Между тем, накануне главе МВД Франции прислали письмо с вероятными следами чумы.

Читайте также статью о том, сколько Франция потратила на подготовку Олимпиады-2024.